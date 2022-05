Shirley BEGUIN

Après avoir eu une très bonne expérience en recherche fondamentale au cours de mon doctorat, j'ai décidé de me rapprocher de la recherche clinique qui me paraissait être la suite logique de mon parcours professionnel.

J'ai eu l'opportunité de pouvoir être embauchée en CDD tout en réalisant une formation de recherche clinique (DIU FIEC).

J'ai ainsi acquis une double compétence en recherche fondamentale et en recherche clinique.

Mon affection pour les voyages m'a ensuite amené à partir 10 mois pour réaliser un tour du monde, une expérience très enrichissante tant au niveau humain que culturel.

A mon retour, mon intérêt pour la recherche et ma curiosité scientifique étaient toujours présents, et c'est pourquoi je travaille actuellement dans un centre de recherche clinique.

Organisée, rigoureuse, curieuse d'apprendre de nouvelles choses, je souhaite continuer d'évoluer dans ce domaine.



Mes compétences :

Neurosciences

Essais cliniques

Recherche clinique

GCP - ICH