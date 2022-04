Julie LASSALLE

Diplômée d'un DUT GEA , d'une licence Management du Sport, Loisirs,Tourisme et d'un Master Loisirs, Tourisme et Développement Territorial à l'Université de Pau j'ai signé un CDI au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne en Avril 2014.



Riche d'une expérience Erasmus à Barcelone et d'un stage au sein de l'entreprise Air cat, j'ai également effectué un stage à l'Office du tourisme de Pau avec pour mission principale la conception et l'élaboration d'un guide touristique ainsi que l’accueil touristique.

J'ai terminé mon cycle universitaire par un stage de fin d'étude à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne au service Tourisme pour l'Organisation du RENATOUR, Congrès National des Conseillers Tourisme. Mon mémoire abordait quand à lui le thème des clusters d'entreprises.

Je m'implique également en tant que Vice Présidente et chargée communication au sein du comité des Fêtes d'Arzacq.