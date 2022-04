Justin DUTILH

A 27 ans je suis formé et habilité à monter et conduire des projets de développement touristique et culturel de A à Z.



J'ai étudié dans beaucoup de domaines des sciences sociales, allant de la sociologie au développement du territoire qui est ma spécialisation. J'ai eu la chance d'étudier dans une grande variété d'universités et donc d'avoir fait l'expérience de méthodes et de visions différentes autour des questions d'aménagement et du développement local des territoires.



Mes deux ans d'expérience dans le domaine du développement touristique et culturel du territoire m'ont beaucoup apporté sur les techniques et méthodologies réelles de la conduite de projet.



Aujourd'hui, je suis tout à fait près a enrichir cette expérience en développant de nouveaux projets de territoire!





Mes compétences :

Wordpress

Microsoft Office (word, excel)

Adobe Indesign

Langues maîtrisés: anglais (bilingue) et espagnol