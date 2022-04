Julie LATRUBESSE

Jeune chef d entreprise , je propose mes services de gestion et création web sur internet spécialisé dans le domaine du tourisme , entre les OTA , SEO, SEM et tant d'autres abréviations et nouveautés vous êtes peut être un peu perdu , je suis la pour vous accompagner dans vos démarches ou tout gérer pour vous qui ne savait pas ou n'avait pas forcement le temps de le faire ... Les mots clés de Tsm onair , conseil, implication, transmission de savoir ... Spécialiste du conseils webmarketing rejoignez moi surArray tsm ouArray mais aussi google + alors a bientôt



Mes compétences :

Gestion de campagne adwords

Audit

Affiliation

Référencement naturel

Réseaux sociaux

Création graphique et web

Webmarketing