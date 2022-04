Julie LAURENT

Mes différentes expériences professionnelles ont été, à chaque fois, des plus enrichissantes et m'ont permis



- d'acquérir un savoir faire important dans l'organisation et le suivi du travail d'une équipe,

- une expertise en surendettement,

- de gérer des délais souvent très contraignants,

- un perfectionnement de mes connaissances comptables,

- de conforter mon goût des chiffres et du recouvrement,

- d’être en charge d’un portefeuille client, d’en assurer le suivi et la bonne gestion en contribuant au maximum à la satisfaction du client,

- d’être en relation permanente avec divers interlocuteurs,

- de respecter des règles de gestion liées aux postes occupés.



Mes qualités : impliquée – déterminée – persévérante - dynamique - réactive - organisée - motivée - rigoureuse - aisance d'adaptabilité, aisance tant en accueil physique que téléphonique, grande conscience professionnelle, esprit d'équipe, gestion du stress et surtout une soif d'apprendre. Celles-ci m'ont toujours permis de surmonter les difficultés et de m’adapter facilement tant aux équipes qu’aux procédures et outils propres à chaque entreprise



Je recherche donc à relever de nouveaux défis et pourquoi pas au sein :

- d'une société d'assurance

- d'une petite entreprise

- d'une banque



Mes compétences :

Zimbra

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

IBM AS400 Hardware