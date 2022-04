Julie LAUV

Bonjour, je m'appelle Julie, française de 26 ans, diplômée d'un double master MIAGE/SIC en 2013.

De retour du Canada, je suis à la recherche active de nouvelles opportunités de carrières en France et plus particulièrement en région parisienne dans le domaine du conseil TI et/ou de la gestion de projet.



Fort d'une expérience de trois ans en gestion de projet SI, j'ai développé diverses compétences en :

• Gestion de projet : analyse des besoins, tests unitaires, recettes utilisateurs, gestion des délais (jalons projets en mode Agile), formations et assistance des utilisateurs, présentation, compte-rendu, documentation (Maîtrise du pack Office), et travail d'équipe

• Intelligence d’affaires (BI): édition d’états, paramétrages datawarehouse, aide à la décision, gestion de risques

• Recherche et Développement : application web en java, outil de contrôle de données avec Access, différents outils d’analyse de risques avec Excel et VBA



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. Je vous invite également à consulter mes recommandations sur LinkedIn à l'adresse suivante : https://ca.linkedin.com/in/julielauv