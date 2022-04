Julie LE CAM - ERRAUD

Ma formation de Docteur en Neurosciences doublée d’une formation en recherche clinique, constitue un vrai atout dans la conception et le développement de projets ayant un haut standard de qualité.

Cette double compétence m'a permis de développer le savoir-faire indispensable à la gestion parallèle de différents projets en recherche et développement, allant de la conception de protocole, de la recherche de financement jusqu’à la rédaction de publications dans des revues scientifiques internationales.



Mes qualités : rigueur, dynamisme et sens de l’organisation. Bonne communicante avec des qualités relationnelles indéniables, j’aime travailler en équipe au contact de personnes de qualité et d’horizons divers. Perfectionniste, j'ai le souci du détail et j'aime approfondir les sujets que je traite.



Mes compétences :

Biologie

Recherche clinique

Physiologie

Neurosciences

Innovation

Gestion de projet