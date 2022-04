Julie LE CLEC'H

A l'écoute d'opportunités professionnelles.







Poste actuel : Conseillère en Immobilier.



Connaissances :

- Transaction (Estimation, Loi Alur, compromis, promesses de vente, plus value etc)

- Location (Estimation, baux, états des lieux)

- Gestion (Loi Alur)

- Syndic (Loi Alur, pré état daté, état daté, assemblée générale)



Objectif : efficience.



Mes compétences :

Ms project

Gestion de projet

Commercial

Nouvelles technologies

Chef de projet

Blog

Mac

Word –Excel – Publisher – PowerPoint

Marketing

Conduite de projets

Management

Adaptabilité

Outils de pilotage