Julie LE GOUPIL

Après des étude passionnantes en sociologie, j'ai intégré en 2003 Etheis Conseil. En plus de 10 ans, j'ai vu mon poste de chargée d'études territoriales fortement évoluer dans un travail exigeant mais jamais monotone, au service des territoires.

En 2015, j'intègre avec l'ensemble de l'équipe d'ETHEIS Conseil le cabinet EDATER, basé à Montpellier, développant une approche plus technique, une échelle plus fréquemment départementale.

En 2017, un nouveau défi s’offre à moi : accompagner au plus près le développement territorial du Calvados en intégrant la Caf en tant que partenaire privilégiée et durable des territoires.



Mes compétences :

Statistique

Illustrator

Map info

Excel

Sphinx

Office

Animation de réunions

Présentation powerpoint

Diagnostic social

Cartographie

Petite enfance

Statistiques

Appels d'offres