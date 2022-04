Julie LEAUTEY

La société LDM est spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques de haute précision aux formes simples et complexes, du prototype à la série, et dans tous les matériaux (acier, inox, inconel, titane, cuivre, dilver, waspaloy, hastalloy, aluminium...).



LDM a souhaité se développer en renforçant ses équipes. Grâce à nos ingénieurs et techniciens hautement qualifiés, je suis présente pour m'assurer de répondre favorablement aux attentes de nos clients en termes de technicité, compétitivité, qualité et réactivité.



Partenaire de rang 1 pour les secteurs de l'Aéronautique, du Spatial, de la Défense, de la Compétition Automobile Sportive (circuit-rally-F1), du Médical ; notre savoir-faire repose sur la parfaite maîtrise de l'usinage pour des opérations de tournage, fraisage, rectification, electro-érosion.



En plein développement, notre équipe assure la fabrication complète des produits, depuis l'achat de la matière et des fonderies jusqu'à la livraison des pièces traitées (thermique et surface).



Avec une vingtaine de machines à commande numérique dont plus de la moitié en centres d'usinage, de moyens d'analyses et de conception (CAO CATIA et CFAO MASTERCAM et MISSLER), de salles climatisées pour le contrôle tridimensionnel et optique (ZEISS et KEYENCE), LDM est dotée d'un matériel performant et moderne permettant de réaliser des pièces de dimensions variées (de 1mm à 500 mm) et très précises (de l'ordre du micron).



LDM, ISO 9001 et EN 9100, est reconnue à l'international pour la qualité de ses réalisations.