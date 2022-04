Julie LEBOUTEILLER

Énergique, tournée vers l’action et les solutions, je suis un caméléon doté d'un bon relationnel. Riche de 14 ans d’expérience, je suis aussi à l’aise dans une PME en phase d’internationalisation rapide, qu’auprès de grandes maisons de prêt-à-porter et accessoire.



De formation commerciale (Mastère Spécialisé - EM Lyon), j'ai travaillé 10 ans à l’étranger où j’ai occupé très tôt des postes à responsabilités, dans un environnement international et exigeant (qui craque perd!)



J’ai tout d’abord œuvré en Indonésie en tant que Coordinatrice Export dans une société qui vendait en vente directe des accessoires de mode. Je suis ensuite partie implanter, et co-diriger une filiale de cette même société au Maroc; des postes exigeant dynamisme, et adaptabilité.



De retour en France, j’ai travaillé comme Responsable marketing opérationnel chez Michael Kors, un géant américain qui venait d’arriver sur le marché européen. J'ai aimé contribuer à l’optimisation, au développement des ventes et à la rentabilité de la société, aux côtés des commerciaux.



J’ai ensuite intégré une société de vente directe qui avait 6 boutiques en France et qui souhaitait développer la vente par réunion à domicile.J’ai donc monté le concept, crée le déroulé des réunions et développé le réseau. L'humain était au centre de la fonction.



La société Michael Kors est ensuite revenue vers moi pour me proposer un poste de Directrice régionalepour les grands magasins. Responsable de 80 points de vente et de 45 personnes, j’ai également ouvert 16 corners et contribué au fort développement de l’Accessoire et du Soulier.



Passionnée et motivée, ce sont le challenge et le travail en équipe qui me permettent de m’épanouir et de performer. Je souhaite aujourd'hui m'orienter vers un poste de Responsable grands compte, afin de mettre mes compétences commerciales et mon audace au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Animation

Animation de réseau

Commercial

Coordination

Cosmétiques

Développement commercial

Formation

Implantation

Management

Marketing

Marketing opérationnel

Mode

PME

Vente directe

Vente et marketing

Partenariat commercial

Résistance stress

Gestion de projet

Organisation d'évènements

Aisance relationelle

Travail en équipe

Négociation commerciale

Luxe