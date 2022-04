Julie LEBUHOTEL

Mon parcours dans differents secteurs d'activités m'a permis de découvrir comment fonctionne les entreprises et de comprendre au mieux leur besoin .



Durant mes différentes expériences dans les domaines de l'industrie chimique, cosmétique , agroalimentaire , nucléaire ou encore aéronautique; jai pu mener des projet de transformation et d'amélioration. J'ai également pu apprehender des réglementations, des clients, et des cultures d'entreprises diverses.



Ma capacité d'adaptation , ma rigueur, ma pédagogie et mon dynamisme sont les qualités qui m'ont permise de mener à bien les différentes missions qui m'ont été confiées.



Mes compétences :

Management de projet

Management transverse

Conduite du changement

Processus industriel

Green belt Lean Manufacturing