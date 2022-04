Julie LECLERCQ

Mes compétences :

Déclarations d’accidents de travail

Suivi horaire des salariés

Réponses aux candidatures

Diffusion d’offres d’emploi

Accueil physique et téléphonique

Gestion de commandes et de réservations

Suivi des relances clients

Elaboration de contrats, de conventions

Gestion de dossiers, de plannings, d’agendas

Gestion des dossiers de formation des salariés

Prospection et démarchage

Organisation et suivi quotidien de transports

Rédaction de courriers, compte-rendus, conventions

Suivi des dossiers de salariés

Création de documents (plaquettes...)

Traitement du dossier «médecine du travail»

Connaissances informatiques