Julie LECOMMANDEUR

Responsable Relation Client, groupe AEGIR (dont le métier est la maîtrise des risques clients, concurrents et fournisseurs, France / Export)

Membre de la FIGEC et de l'AFDCC



Accompagner et conseiller les sociétés dans la gestion des risques pouvant intervenir sur toute la chaîne de valeur (order to cash)

Mise en place d'outils préventifs et curatifs à forte valeur ajoutée : Information Entreprises Online Data, Etudes de solvabilité, Etudes garanties et Recouvrement de créances