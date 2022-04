Julie Lee RECRUTEMENT ET FORMATION MIOBSP

------- Chargée de recrutement pour divers Réseaux Nationaux et Packageur IOBSP, Crédit Immobilier et Rachat de Crédits. -------



Mes clients installés en OCCITANIE et AUVERGNE RHONE ALPES professent depuis plus de 25ans pour l'un et plus de 15ans pour le second, dans les domaines du Conseil en crédit et Rachat de Crédits.



Présent sur toute la France, mes clients continuent de prioriser une approche locale du métier, et à ce titre, recherche toujours plus de collaborateurs, indépendants, désireux d'offrir une prestation qualitative de proximité.



L’éthique même de mes clients est basée sur cette triple approche, empathie, disponibilité et professionnalisme.



Mes clients ne proposent ni franchise, ni emploi salarial, uniquement une relation contractuelle basée sur un partenariat entre indépendants.



Pour toute information, veuillez me contacter au 0661157829