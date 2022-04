Julie LEFEBVRE

Assistante de 5 investisseurs

- Gestion des agendas

- Prises de rendez-vous

- Suivi, classement, et mise à jour de dossiers

- Organisation de déplacements (billets de transport, hébergement…)

- Reporting



Gestion administrative, juridique, comptable

- Accueil physique et téléphonique

- Saisie et rédaction de courriers

- Réalisation de tableaux et mise à jour

- Gestion de manifestations

- Rapprochement bancaire





Polyvalence dans le travail, prise d'initiatives, organisée, rigoureuse, discrète, persévérante, autonome, sens relationnel.



Mes compétences :

Assistante