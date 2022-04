Julie LEFRANC

COMPETENCES:



COMMERCIALE

Conquête de nouveaux clients et fidélisation des comptes clients existants

Prospection commerciale après identification des cibles

Négociation commerciale des contrats - Réponse aux Appels d'Offres

Reporting et analyse des ventes

Développement de la gamme produits par l'obtention de nouveaux marchés

Gestion des plannings promotionnels

Gestion des impayés (relance facturation clients...)



MARKETING

Etudes de marchés - Définition et positionnement du produit

Développement de la présence et de l'implantation des gammes produits

Animation de la force de vente

Elaboration et suivi des budgets

Veille concurrentielle



LOGISTIQUE

Gestion des approvisionnements produits et suivi des stocks



Mes compétences :

Prospection

Vente

Export

Commerce international

Industrie

Gestion de la relation client

Customer Relationship Management

Supply Chain Management

Sage Accounting Software

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Conquête

Gestion de projet

Négociation

Gestion des stocks