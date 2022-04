Christelle CUMUNEL

Responsable des dossiers assurance du groupe de transport LE CALVEZ, j’ai en charge la gestion de l’intégralité de la flotte de véhicules (430), la RC, dommages aux biens et marchandise transportée.

En relation avec la clientèle, j’effectue le traitement des litiges et mesure la satisfaction.

Assistante de Direction HSEQ, j’assure la planification d’actions préventives et correctives dans le respect des normes ISO 9001 version 2008 du groupe, pour cela, j’effectue la mise en place et le suivi de différents audits.



Mes compétences :

Autonomie

Capacité d'adaptation

Discrétion

Dynamisme

Esprit d'initiative

Initiative

Organisation

Polyvalence

Rigueur