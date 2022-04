Issue de la Formation Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, je suis décoratrice d'intérieur spécialisée dans les matières écologiques.



Le concept de mon entreprise, "La Déco'Verte de Julie" est simple : Mettre en oeuvre la décoration de votre intérieur dans le respect de l'Homme et de la planète.



L'emploi de matières renouvelables et naturelles telles que la chaux, l'argile ou le papier peint reçyclé permettent de minimiser les impacts sur notre santé et notre environnement.



Vous pouvez découvrir mes réaisations sur http://julie.legay.over-blog.com/



A bientôt !



Mes compétences :

Peinture

Enduit à la chaux écologique

Décoration