Julie LEHÉRICÉ

Recherche stage ingénieur,

disponibilité : Juin 2011





Étant actuellement en dernière année à l’INSA(Institut National des Sciences appliquées) de Rouen, j’ai choisi de me spécialiser dans les domaines de l’assurance et de la finance en effectuant en parallèle le master 2 AIMAF (Actuariat et Ingénierie Mathématique en Assurance et Finance) proposé à l’Université de Rouen.





Dans ce désir d’évoluer professionnellement au sein du domaine financier, je suis actuellement à la recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois.





Motivée, disponible et rigoureuse, je saurai m’investir dans les missions qui me seront confiées. Habituée à travailler en équipe ainsi qu’à développer mon sens d’analyse et de synthèse dans ce domaine qui m’attire tout particulièrement, je saurai comprendre et m’adapter au fonctionnement d'une équipe.



Mes compétences :

Assurance

Calcul stochastique

Economie

Finance

Finance Internationale

FORTRAN

Gestion Financière

Informatique

JAVA

Mathématiques

VBA

VBA Excel