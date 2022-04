Spécialiste communication d'entreprise et événementiel, 8 ans d'expérience, anglais courant.



Extrait de la lettre de recommandation de Philippe Krasnopolski - Dir Com de BASF en France concernant mon poste de responsable de communication occupé pendant 4 ans.



"Durant tout le temps [que Julie Leocmach] a passé à la direction de la Communication de BASF en France, elle a su faire preuve de rigueur, de compétences relationnelles, de bon sens, de pragmatisme et de créativité. Son travail auprès des clients et de la presse professionnelle a largement contribué à renforcer l'image de BASF auprès de ces cibles, notamment dans le domaine de la construction. [...] Julie Leocmach a été amenée à réaliser [des] missions [qui] lui ont permis d'acquérir une solide expérience de la communication de marché, des relations presse et des nouveaux médias mais aussi du travail en équipe et en réseau."





Version intégrale disponible sur simple demande.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Communication corporate

Relations Presse

Rédaction