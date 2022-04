Julie LEPOIVRE

En poste depuis Avril 2008 chez Sécuritas en tant qu'Assistante de Gestion.

C'est un poste très polyvalent, les missions affluent et participer à une création d'agence est l'une des expériences les plus intéressantes à laquelle j'ai pris part lors de mon parcours professionnel.



Mes principales missions :



- Interlocutrice et facturation clients Grands Comptes bancaires et PME/PMI (secteur Paris et IDF)

- Gestion des contrats clients et mises à jour des bases de données

- Déclaration de litiges sur devis commerciaux / Gestion base suivi commercial

- Collaboration avec les directeurs clientèles corporate et le service opérationnel

- Clôture comptable : suivi des reportings mensuels (Follow-up), analyse des principaux indicateurs par périmètre

- Gestion et déclaration de litiges clients

- Recouvrement Clients B to B - Grands Comptes - PME/PMI



Mes compétences :

SAP

PeopleSoft

Oracle Financials

Oracle

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Contentieux

Recouvrement