Julie LESGARDS

Après un parcours varié avec des expériences riches au sein de différentes entreprises, j'ai acquis de très bonnes connaissances en supply chain et logistique internationale.

Un an à travailler en plein centre de l'Angleterre m'a permis de parler couramment anglais ce qui est un fort atout dans mon domaine.

J'aime le côté humain, le travail en équipe, la proximité avec mes équipes et la polyvalence dans les postes.



Mes compétences :

Approvisionnement et achats

Management d'équipe

Gestion des flux/Gestion des stocks

Gestion de site

Gestion Logistique et supply chain

Anglais courant