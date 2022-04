Julie LEVASSEUR

Compétences générales



Pilotage de projets Evènementiels

- Recommandation mode opératoire, Sourcing prestataires, Elaboration de budgets,

- Coordination globale : Suivi créatif, technique, financier et logistique d’événements,

- Mesure ROI



Activation d’Opportunités

- Veille concurrentielle et opportunités,

- Brainstorming créatif et stratégique,

- Activation et développement de réseaux : mise en relations, organisation d’évènements, création de communautés,

- Mise en place de partenariats : réflexion stratégique, recherche de partenaires



Direction clientèle/Gestion de portefeuille

- Analyse des besoins, recommandations, développement et fidélisation,

- Suivi administratif : élaboration accords et contrats, mise en place process, techniques et financiers



Spiritueux

- Expertise Loi Evin,

- Réseaux de prestataires dans l’univers du bar,

- Connaissance réseaux CHD et principaux évènements du secteur