De formation commerciale et gestion, je recherche actuellement un poste d'Assistante Commerciale et Administrative.



Consciencieuse et autonome, je suis prête à m’intégrer dans une équipe où mes capacités d’adaptation et d’investissement pourront être des atouts supplémentaires.



Mes compétences :

Internet

Ciel

Microsoft Office

Commerce

Vins

Spiritueux

Comptabilité

AS400

Marketing