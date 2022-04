Julie LLORCA

Consciencieuse et organisée dans mon travail, j’ai pu acquérir, en tant qu’assistante administrative, la rigueur, le sérieux et l’efficacité que requiert ce type de poste.

J’ai eu l’opportunité d’avoir de nombreuses responsabilités, telles que, la vente de prestations, l’organisation d’un planning, la prise de rendez-vous, le recrutement de personnel, la gestion des cv, la gestion et le suivi des dossiers clients ou encore le standard téléphonique.

Ainsi la gestion des tâches administratives et commerciales sont des missions que je suis apte à effectuer dès aujourd’hui.

Je suis dynamique, motivée et déterminée à me former rapidement et efficacement ainsi qu’à m’investir complètement dans les tâches qui me seront confiées.

De même, diplômée du niveau B2 en anglais je possède de bonnes bases.



Mes compétences :

Master linguistique

Niveau B2 en anglais