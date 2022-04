Julie LOLICAR

Diplômée d'un master 2 commerce et vente, option développement commercial des PME/PMI obtenu à l’IUP de Vannes, j’ai de solides connaissances en communication et en marketing.



A l’issue de ma formation en 2008, je me suis essayée à différents postes dans différents secteurs d’activités. Ainsi, j’ai pu être animatrice des ventes chez Ouest-France (stage et CDD), vendeuse en GMS, conseillère clientèle chez SFR, responsable d’agence dans le secteur du photovoltaïque, assistante administrative et commerciale chez un constructeur de maisons individuelles. Et dernièrement, j’ai occupé le poste de chargée de communication et marketing chez un constructeur concurrent, dans le cadre d’un remplacement pour un congé de maternité.



Aussi, forte de ces expériences et motivée par le fait de me spécialiser en communication, je recherche un poste du type chargée de communication, assistante en communication, ou des postes plus polyvalents comme assistante commerciale, assistante administrative.



Rigoureuse, optimiste et dynamique, je suis disponible immédiatement !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Merchandising

Adobe Illustrator

Budgets

Microsoft Office

Marketing

Administration des ventes

Communication