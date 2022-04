Julie LONCHAMBON PIRIOU

De part mes expériences professionnelles, j'ai eu l'opportunité de participer à différentes phases de projets informatiques d'envergure internationale.



De l'opérationnel au management, en passant par le support et les conseils techniques et stratégiques, j'ai pu évoluer tout en partageant mon savoir et mes expériences.



C’est lors de mon expérience en management d’équipe que je me suis le plus épanouie. Ce rôle que je vois comme un véritable métier de chef d’orchestre m’a permis de partager mes connaissances, de superviser les plannings et les personnes, aider mon équipe à atteindre ses objectifs et tout en leur permettant de favoriser leur épanouissement professionnel.



Les 2 grands axes qui synthétisent mon profil professionnel :



Savoir-faire :

- Gestion d’équipe (charge, planning, …)

- Gestion de projets technique.

- Administration Système Center (spécialisée en software distribution).

- Gestion et création de documentations, processus, modes opératoire….



Savoir-être :

- Autonome

- Responsable

- Organisée

- Polyvalente

- Bonne aptitude à la communication et au relationnel.







profil linkedin : fr.linkedin.com/in/julielonchambonpiriou



Mes compétences :

Communication

VMware

SCCM

Packaging

Informatique

Technique

Lotus Notes

SQL

PHP

ITIL Foundation V3

Management

Autonomie professionnelle

Gestion de la relation client

Travail d'équipe