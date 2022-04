Bonjour,je m'appelle julie j'ai 30 ans et je tient un restaurant familiale de spécialité Italienne et Sicilienne au centre ville de Grenoble.

Je suis également traiteur depuis 2ans suite à de nombreuses demandes. Je fait des buffets adaptes a la demande du client.Le crédit mutuel,vous financez.com et pleins d'autres m'ont déjà fait confiance, alors n'hésitez pas.! :)