Julie LOPEZ GENEST

Diplômée d'une maîtrise en technologie médicale et d'un master en management et qualité, j'évolue dans le secteur du dispositif médical depuis 10 ans, tout d'abord en tant qu'assistante qualité en charge de la mise en conformité du système qualité en vue d'un audit de la FDA, puis en tant que spécialiste qualité en charge des relations clients, de la materiovigilance et des retraits de produits. Je suis à présent responsable qualité pour l'Europe du nord et de l'Europe centrale, l'objectif de ce poste est le maintien de la conformité du système qualite sur toute la zone géographique, et la mise en place de projets lean pour l'optimisation des processus en place.

Je supervise 5 personnes, 1 en France, 1 en Suede 1 au UK, 1 au BeNeLux et 1 en Allemagne



Mes compétences :

Gestion de projet

Outils qualité, AMDEC, 5P, CAPA

iso 9001 iso 13485

supervision d'equipe