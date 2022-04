Julie MACHADO

Lors de mon parcours j’ai effectué un DUT chimie option matériaux qui m’a permis d’acquérir de solides bases dans ce domaine. Par la suite j’ai voulu découvrir d’autres aspects de la chimie, je suis donc allé en licence professionnelle chimie organique et bio-organique. Je me suis alors aperçut que la chimie organique ne me plaisait pas. Cependant cette année m’a fait découvrir le monde de l’alternance auquel j’ai pris goût.

Je me suis ensuite inscrite en licence de chimie général afin de me dé-spécialiser et pour m’accompagner dans les révisions du concours de la police scientifique auquel j’aspirais et pour lequel je prenais des cours par correspondance. Le concours me prenant beaucoup de temps, je me suis vu abandonner ma licence. Malheureusement, cette année là aucun concours ne fut proposé dans la ville où je voulais le passer. Je me suis donc retournée vers un domaine qui m’intéresse : la science des matériaux où j'ai effectué mon Master 1. Depuis je suis dans la certitude que je souhaite me spécialiser dans ce dernier.

Étant admissible en 1ere année de cycle ingénieur à l'école Polytech Paris-Sud, je suis à la recherche d'une entreprise afin de continuer mon parcours en alternance.



Si mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

Analyse thermogravimétrique

Diffractométrie de rayons X

CES EduPack

Recherche documentaire

Chromatographie gazeuse

Microsoft Office