Julie MAES

Polyvalente, motivée, professionnelle, créative, ponctuelle et perfectionniste, je n'ai aucun doute sur mes capacités d'adaptation puisque mes expériences et mon instinct ne m'ont jamais trahi.

Passionnée par la transmission du patrimoine, fortement impliquée dans la vie culturelle régionale, je me destine aux métiers de médiatrice culturelle ou d’attachée de presse au sein d’un organisme culturel public ou privé.

En espérant que mon profil puisse vous satisfaire !



Mes compétences :

Microsoft Windows

IBM OS/2