Julie MAGNUS

Ingénieure en biochimie et biotechnologies à la recherche d’un emploi dans le domaine de la recherche nécessitant des connaissances techniques ainsi que des compétences en matière de gestion, de planification et de communication afin de participer à des projets de recherche transversaux innovants.



- 2 ans d’expérience dans le domaine de la recherche

- Expérience en laboratoire de recherche et en industrie (production)

- Capable de travailler sur des projets de recherche : recherche bibliographique, préparation, amélioration et réalisation de protocoles, analyse de résultats, rapports et présentations orales

- Solides connaissances et éducation en sciences biologiques

- Expérience de travail en équipe pluridisciplinaire et pluriculturelle

- Mission de terrain (Gabon) : participation et organisation

- Rigueur dans la gestion de travail, polyvalence, travail en autonomie

- Très bonne capacité d’organisation et bon esprit d’analyse et de synthèse

- Goût pour l'analyse et l'expérimentation

- Rapidement opérationnelle, curiosité scientifique

- Langue : Bilingue Français (langue maternelle)/ Anglais