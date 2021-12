Julie MALLARD

Détentrice d'un BTS Négociation Relation client et ayant exercé dans différents domaines en tant que responsable adjointe ou encore assistante commerciale, je suis à la recherche d'un emploi me permettant de mettre en pratique mon savoir faire et savoir être.

Grâce à ma personnalité, ma formation initiale ainsi qu'aux métiers exercés j'entretien au quotidien une réelle aisance relationnelle, une facilité d'adaptation, le goût du challenge, le sens du service ainsi que l'esprit d'équipe.



Mes compétences :

Gérer des appels et orienter les appels

RESPECT DES PROCEDURES ET DE LA CONFIDENTIALI

Vente conseil

Gestion du conflits

Pilotage de l activite

Gestion inventaire

Formation des équipes

Gestion du compte d 'exploitation

Gestion stock

Merchandising

Animation d'équipe

E-mailing

Prospection téléphonique

Rapidité d'apprentissage

elaboration de devis

Disponible – Polyvalent

gestion base de donnees

Accueil téléphonique