Julie MARTINOT

Forte de 20 ans d’expérience commerciale dont 11 dans les médias automobiles, mon domaine de prédilection, j’ai depuis deux ans redirigé ma carrière professionnelle vers la communication des médias sociaux.



De formation supérieure dans la communication et les médias, j’ai tenu le poste de community manager d’un pure player de pneumatiques pendant un an puis de responsable communication / community manager d’un grossiste pneus jusqu’en 2015.



Enthousiaste et motivée, j’ai étayé mes compétences de social media manager par de nombreuses formations en 2014.



Proactive et autonome, j’aime relever les challenges, et ma créativité me permet d’innover et de proposer des idées de développement efficientes. Mon sens de la communication et mon esprit d‘équipe favorisent l’échange en interne comme en externe !



Dès lors j'ai créé mon agence de conseil en communication et webmarketing, Com You Need, en février 2016, afin de venir au service des PME/TPE et leur proposer une véritable stratégie de communication offline et online dans une totale transparence et simplicité tarifaire.



Parallèlement à l'activité de Com You Need, j'interviens dans des cercles professionnels afin de présenter l'intérêt du web-marketing et du personal branding. Tous les mois je consacre également une matinée à faire découvrir le web-marketing et les réseaux sociaux à des demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise, mandatée par la FACEM, organisme partenaire de Polemploi.



Maîtrise des outils de community management : Hootsuite, Netvibes, Google Alertes, Alerti, Mailchimp, SocialShaker, Spread Button, Social Share, Bitly, SurveyMonkey, Socialbakers…