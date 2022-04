François TERRIER

Après plus de vingt ans dans le journalisme et quatre dans l'édition, je suis aujourd'hui formateur consultant certifié, spécialisé en communication écrite et orale.

J'interviens plus particulièrement dans le domaine des écrits professionnels et de l'expression orale, mais mon champ d'action est beaucoup plus large avec notamment des formations de formateurs.

Mes références : Services du Premier ministre, Ministère de l'Economie et des Finances, Ministère des Affaires étrangères, Ministère des Armées, Ministère de l'Ecologie et du Développement durable, Ministère de la Justice, Ministère de l'Intérieur, Conseil d'Etat, Sorbonne nouvelle, Celsa Sorbonne, Université Aix Marseille, Université d'Auvergne, Caisse des Dépôts, URSSAF, CPAM, Ecole nationale de la Magistrature, Chambre de métiers et de l'Artisanat, Médiateur national de l'énergie, Préfectures 94 et 95, CVRH, INRA, ADEME, INSEEC…

Toutes les informations sur



Mes compétences :

Communication

Formation professionnelle

Formation professionnelle continue

Formateur consultant