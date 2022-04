François TERRIER

2008 - 2013

SANOFI journée mondiale contre le paludisme usine de zenata Tunisie production Image in

Sport Events Tour de Corse Historique 2012, Tour Auto Optic 2000 (2010, 2012, 2013)

Universal Music Clip Laisse toi aller, Artistes James Izmad & Krys

Universal Music Clip Larguer les amarres, Artiste Léa Castel

Abaque Micro Total R & D : 8 films tournages 3D (2012), 9 films (2013)

Bioderma, Orangina Schweppes, Unilever, BNP Paribas, Société Générale

Motors TV Régulièrement : Saison FFSA, Rallye cross, MX, Enduro, Super Bike, 24h du Mans, SPA Classic

Grand Angle L’Atelier, série documentaire 10 x 26’, diffusion Planète No Limit

Vea Films Maxi Projet, série documentaire 2 x 52’, diffusion Planète No Limit & AB Moteur

M6 Turbo

Colorada Productions

Championnat du monde des rallyes raids (TMC, Sport +, AB Moteur, Orange sport), Pimp my ride (MTV), Quad News (AB moteur), Kenny Festival (AB Moteur, W9), Tour Auto, Mondial du Deux-roues, Mondial de l’Auto, Legends Car, Audi, etc.

Image’In Production

Vinci (Chantiers de Dubai et Abou Dhabi), Veolia (Sultanat d’Oman), Léon Grausse, PICA, Soletanche - Bachy, Eurovia, Sanofi Aventis

1000 & 1 Images Thales, Valeo

EJO Films Championnat d’Europe F18 (France3, Voiles & Voiliers)

Autres Agences

Peugeot Media (Automobiles Peugeot, PSA, Gefco, Peugeot Sport), Lever de Rideau, UNESCO, 2P2L, Big Mama, Aquila Audiovisuel, Auvitec, Digital District, FC2, Art & Effact, Agence Affinity, Dussauge.com, Big Bang Production, Link Prod, Ridgway Organisation, MVS Productions, Tagaro DDB, EJO, etc.

2002 - 2008

AGENCE HEGOA – Boulogne-Billancourt

Chef Opérateur

Monteur

Réalisateur

Tournages et montages. Réalisation des directs lors de captations multi-caméras.

Suivi de production jusqu’à finalisation, gestion des plannings, suivi des mixages et direction des graphistes.

1991 - 2002

FREELANCE CADREUR et MONTEUR

TF1 Perdu de vue, Témoin Numéro 1

France 2 News, Thé ou Café, La marche du siècle

France 3 Questions pour un champion

France 5 L’Enjeu Olympique 52’, JO Sydney

M6 Turbo, Warning

Fédération Française de Rugby documentaire 52’ ; Légion Etrangère documentaire 52’

Automobiles Peugeot, EDF Partenariat Coupe du Monde de Football 98, PSA, GEFCO, Auditoire, Aquila Audiovisuel, Villa d’Alésia, CCV, Colorada, Light, CITV, VPS, RTP1, Pro audio, VAV, Auditoire, etc.

1981 - 1991

CREATION PRODUCTION VIDEO - Clichy

Successivement : technicien vidéo, cadreur, monteur, responsable régie & plateau

1979 - 1980

ECLAIRAGISTE FRANCE 3 - Marseille

