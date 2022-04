Francis SADIER

Nouvelles OFFRE de SERVICE dans l'événementiel !



Travaillant dans le secteur audiovisuel depuis 25 ans, j'ai créé mon entreprise "Plus d'Images Prod" il y a dix ans.

Spécialisé dans le film d'entreprise et la captation d'événement, nous avons développé un système unique au monde permettant la restitution quasiment immédiate, sur plusieurs centaines de clés usb, de votre événement filmé (séminaire, concert etc ) EXEMPLE : http://www.youtube.com/watch?v=m1Nt2W4Ie7w ainsi que de nombreux bonus.

Vos clés sont disponibles en moins de 10 secondes après la fin de votre prestation.



Ce système, que nous avons appelé Captabox, est à découvrir en détail sur :

www.captabox.net



Nous avons également toutes les compétences nécessaires pour prendre en charge la captation vidéo et audio de votre événement.



Pour plus d'informations sur notre société, ou toutes demandes de devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site :Array ou à me contacter directement.



Merci.



Mes compétences :

Cadreur

Réalisation Audiovisuelle

Gestion d'entreprise

Production audiovisuelle