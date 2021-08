Julie PIQUE

Bonjour à tous et toutes,



Je suis actuellement en reconversion professionnelle m'étant découverte

des capacités de magnétisme.

J'ai obtenu mon diplôme de massothérapeute en 2013 dans une école de Chef d'entreprise à Mons en Belgique accompagné d'un stage auprès d'un institut de massages énergétiques traditionnels chinois et de réflexologie plantaire, ce durant deux ans et demi.

C'est donc avec un grand enthousiasme que je me tourne vers cette voie.

Contactez-moi pour tout échange d'information ou partenariat, je suis compétente en vente, administration, gestion de la clientèle et services après ventes.

Je compte maîtriser mes connaissances en biologie qui sont pour l'instant intuitives, afin de contribuer avec les chefs d'entreprises au bien-être de leurs employés; via des comités d'entreprises j'entreprendrai mes démarches suite à l'obtention du diplôme agrée pour ainsi me mettre au service de tous.

La détente et le lâcher-prise sont des éléments importants pour s'épanouir au sein de sa société et donner le meilleur de soi.

J'ai longtemps côtoyé les plateaux téléphoniques et les services administratifs toujours à l'écoute de mes collègues de travail pour un meilleur échange de connaissances et d'aptitudes.

Tout s'apprend, tout se détend!

Au plaisir de vous faire découvrir un moment revitalisant.

Bien à vous.

Julie.