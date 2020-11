Julie PIVOVARD

Mon offre de service :



= > Achats opérationnels : informatique, software, prestations intellectuelles, facility management

= > Stratégie achats & méthodologie

= > Management : management d'une équipe achat en Europe.

= > Performance : consolidation de la performance

= > Conseil.



Achats opérationnels :

Processus achat du sourcing à la contractualisation.

Informatique : prestations MOE et MOA,forfaits, TMA.

Matériel : serveurs, téléphonie, imprimantes, visioconférence

Logiciels : négociations avec de gros éditeurs ainsi que des éditeurs de solutions métiers , gestion de la conformité.

Prestations intellectuelles : intérim, cabinets d’actuariat, honoraires d’avocats, cabinets comptable,

Services Généraux : mobilier, impression et routage, archivage physique et numérique



Stratégie achats & méthodologie :



Rédaction et diffusion des procédures Europe

Marketing achat : rédaction et déploiement d’une offre de service

Implication de la Direction Financière pour la reconnaissance de la performance.

Mise en place d’un reporting opérationnel

Analyse des dépenses , cartographie des fournisseurs et plan d'action, définition d’une stratégie par famille & catégorie.

Calcul de la baseline addressable.

Définition et déploiement de la stratégie : Implication en amont des stakeholders

Calcul de la performance



Management :



Management des acheteurs en Europe : montée en maturité sur la définition d’objectifs et l’identification des actions à mener.



Performance :

Génération de la performance sur des achats projets et des achats récurrents

Validation de la performance part le client

Consolidation de la performance



Conseil



Conduite du changement dans la passation de commandes.

Conseil sur la rédaction des RFI/RFP/RFQ



Mes compétences :

Achats

Organisation

property management

SAP

Oracle

Microsoft Office

Investment Management

IBM Hardware

Facilities Management

Consolidations

Business Objects

Ariba