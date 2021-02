Julie POTELLE

Bonjour,



Je suis Julie, la trentaine. A la suite de la fermeture de l'entreprise pour laquelle je travaillais, je me lance dans l'entrepreneuriat !

Amicom est né en avril 2016 et vous propose (entre autres !) :

créateurs d'entreprise : de bâtir votre image pour que vous puissiez lancer votre propre structure avec une image qui vous corresponde;

entreprises déjà en activité, association : de vous confectionner de jolies et claires communications;

particuliers : de vous créer des faire-part, invitations, tee-shirt personnalisés, etc.



N'hésitez pas à visiter mon site et à me contacter pour en savoir plus !



> > > www.amicomcrea.fr < < <



Mes compétences :

Web design

Graphisme

Communication

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe InDesign CS5

CSS

HTML

ActionScript

Adobe Flash

JavaScript