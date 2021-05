Julie POULET

Diplômée d'un MBA "Marketing, communication et stratégies commerciales" à l'INSEEC, spécialisation nutrition et santé, j'ai eu l'opportunité d'acquérir des compétences de Chef de produits et de Catégory manager à travers diverses missions au sein de l'entreprise Biscuits Bouvard et actuellement au sein de la société SHOP COIFFURE.

Particulièrement intéressée par le monde des cosmétiques et de l'agroalimentaire, des secteurs sources d'innovation et de bien-être, je serai ravie de participer à l'évolution de votre entreprise et à l'acquisition de nouveaux marchés.

Je reste ouverte à toutes opportunités afin de répondre à de nouveaux objectifs professionnels et personnels.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Autonomie professionnelle

Dynamique & investie

Agroalimentaire

Nutrition

Communication

Marketing

Innovation

Cosmétiques

Étude de marché