15 années d'expérience dans la décoration , l'aménagement d'espace et le suivi de chantier.



Au fil de mon parcours, j'ai appris à conjuguer les qualités nécessaires pour organiser et participer au bon déroulement des projets.



Réussir avec élégance et créativité à donner vie à un espace, séduire le client, valoriser les produits afin d'augmenter le chiffre d'affaire me passionnent.



Mes compétences :

Architecture d'intérieur

Décoration

Management

Maitrise d'oeuvre