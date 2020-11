Julie ROBARD

Actuellement à la DSI de la SNCF chez AVANCIAL , Je suis dans un processus damélioration continue. Soucieuse de la qualité du service, j'assure aujourdhui la supervision de léquipe hotline réservée à la SNCF (gare-boutique- autresespace de ventes)

Mes qualités : je suis rigoureuse, jai de la méthode et un bon esprit d'analyse, le tout associé à des compétences techniques (outils, systèmes d'exploitation). A cela, s'ajoute une réactivité d'exécution ainsi qu'une bonne communication auprès des clients.

J'assure linterface opérationnelle et technique entre Aux assistants.



Je garantie la qualité de service et les engagements de l'entreprise conformément aux SLAs, et contrats en appliquant les normes (ITIL)



Mes compétences :

Administration Windows 2008

Formation: Chef de projet (CEGOS)

Certification: ITIL V3 Foundation

Certification: MCSE Windows server 2008 «Configura

Formation: Logiciel de Supervision et administrati

Certification: TS Windows Server Virtualization, C

PRINCE 2