Julie SALEZ

Riche de quatre années de conseils dans le domaine d’assurance qualité pour diverses entreprises du secteur pharmaceutique, du dispositif médical et cosmétique, j’ai pu mettre en pratique ma capacité d’adaptation face aux différents systèmes de management de la qualité ainsi qu’aux différentes problématiques rencontrées.



Rigoureuse, autonome et appliquée, je suis à l'écoute d'opportunités dans le domaine de l'Assurance Qualité dans la région de Nantes.



PRINCIPALES COMPÉTENCES:



- Mettre en place et maintenir des systèmes de management de la qualité

- Contrôler la conformité d’application de procédures qualité

- Analyser les non-conformités et déterminer des mesures correctives

- Réaliser des audits internes et externes

- Sensibiliser, informer et former les services concernés à l’approche qualité

- Travailler en équipes pluridisciplinaires et éventuellement internationales



Mes compétences :

Qualité

Assurance qualité