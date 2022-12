Julie SZWARC

Bercée toute petite par le handball et le rock de papa, j'étais bien partie pour aborder la vie sereinement; l'avenir me tendait les bras. Et puis j'ai eu mon premier ordinateur, et c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Non contente d'avoir choisi une carrière dans le marketing et la comm' (Ahh les colliers de pâtes et pots à crayons de ma jeunesse...!), moi ce qui me botte, c'est le High-Tech. Alors oui, mesdames, messieurs, un geek peut aussi porter des talons et avoir l'air tout à fait normal IRL (In Real-Life pour les non-initiés) !