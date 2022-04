Célia SCHMIDT

Je suis actuellement chez la Caisse d'Epargne Normandie, banque très active sur le plan de l'économie régionale, au sein des équipes de la DRH.



Seule banque couvrant exclusivement l'intégralité du territoire normand, la Caisse d'Epargne Normandie garantit à ses clients une grande proximité et valorise le développement local grâce à son réseau de 230 points de contact à la clientèle.



Intégrer notre entreprise, c’est faire partie du 2ème groupe bancaire en France – Groupe BPCE – qui donnera les moyens de vos ambitions et un sens à votre parcours professionnel.



En intégrant une Caisse d’Epargne, vous bénéficiez d’un double avantage :

- Vous appartenez à une entreprise régionale au sein d’un grand groupe.

- Vous travaillez dans une entreprise à taille humaine qui vous accompagne dans votre évolution de carrière.



Vous trouverez nos postes ouverts sur notre site dédié au recrutement



N'hésitez pas à prendre contact directement avec moi à celia.schmidt@cen.caisse-epargne.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Paie et gestion RH

Gestion de projet

Gestion de carrière

Santé au travail

GPEC

Droit du travail