A la recherche d'une commerciale diplomate et structurée, dotée d'une formation en banque assurance et en secrétariat comptabilité? Ne cherchez plus!



Mes compétences :

Gestion du risque

Négociation commerciale

Ecoute

Adaptabilité

Gestion de la relation client

Rigueur

Enthousiasme

Goût d'apprendre