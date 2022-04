Julie UZUREAU

En charge des actions de Marketing et de Communication auprès de nos 7 bureaux dans le Finistère et le Morbihan, j’ai à cœur d’accompagner nos 250 experts dans le développement de notre activité.



Mon rôle est de faciliter la mise en relation de nos experts avec les acteurs économiques de proximité :



- Organiser des conférences sur des sujets techniques d’actualité dédiées aux dirigeants, DAF et responsables comptables

- Informer nos clients et nos contacts privilégiés de l’actualité au travers de nos études et publications.



Pour accéder à cette source d’information gratuite n’hésitez pas à me contacter.







KPMG est le 1er groupe français de services pluridisciplinaires : audit, expertise comptable, conseil, droit et fiscalité.



Avec 30 bureaux et plus de 750 collaborateurs dans l'Ouest , nous sommes présents sur tous les segments de marchés :

- TPE, artisans, commerçants et professions libérales

- Groupes familiaux, PME et acteurs de l'économie sociale et solidaire

- Sociétés côtées

- Collectivités et acteurs du secteur public





Mes compétences :

Gestion de projet

Étude de marché

Travail en équipe

Créer un plan de communication

PAO