Charles DUMOULIN

Passion et expérience, voici les deux notions qui guident mon parcours professionnel.



La passion, c’est mon amour pour la nature, les paysages et la richesse infinie de la biodiversité. L’expérience, ce sont les postes, les missions et les projets qui ont façonné mes méthodes de travail et mes objectifs.



Suite à une licence « Métiers de la Biodiversité » à Lyon 1 J’ai suivi le Master II « Environnementaliste » à l’ISA de Lille spécialité « Milieux naturels ».

Mon expérience comme chef de projet et R&D en bureau d’études a été déterminante dans mon cheminement vers la création d’entreprise. Le poste que j’occupais nécessitait une gestion globale des projets : démarchage commerciale, conception, élaboration de méthodologie, conduite d’équipe pluridisciplinaire et réalisation. J’ai été amené à mettre mes compétences en écologie au service de secteurs d’activité très variés, comme le tourisme, l’aménagement du territoire ou la communication.



J’ai développé une approche originale de l’écologie appliquée. La Société Atelier Nature que j’ai créée en mai 2012 propose des prestations de valorisation du patrimoine naturel à destination des collectivités et des entreprises :



- Développement du tourisme nature ;

- Conception et réalisation d'outils numériques pour la découverte des patrimoines en extérieur;

- Intégration de la biodiversité dans les projets d’aménagement des sites et du territoire ;





Le démarrage d’Atelier Nature est encourageant, notre petite équipe de 3 personnes travaille sur des projets aussi variés qu’intéressants.



Je suis également attaché à l’engagement associatif.

A l’AFIE (Association Française des Ingénieurs Ecologues), nous œuvrons pour la promotion de l’écologie appliquée et pour le métier d’ingénieur écologue. J’ai été élu au conseil d’administration en juin 2012.

A la JCEF (Jeune Chambre Economique Française), nous réalisons des actions au niveau local, national et international afin de générer des changements positifs dans notre société. J’ai été intronisé membre en Juillet 2012.





Mes compétences :

Aménagement du territoire

Conduite de projets

Photographie

Tourisme

Strategie

Écologie

Conduite d'équipes pluridisciplinaires

Formation

conception

nature

nouvelles technologies